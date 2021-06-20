Задушив підліток: з'явилися подробиці моторошного вбивства 15-річної дівчинки в Нікополі

У вбивстві дівчинки в Нікополі підозрюють 15-річного підлітка / фото dp.npu.gov.ua

Трагедія сталася у місті Нікополь Дніпропетровської області - там задушили 15-річну дівчину. Тіло Анастасії Карнаух знайшли на пустирі у суботу, 19 червня. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві - ним виявився 15-річний підліток.

"За попередньою інформацією, 14 червня хлопець задушив потерпілу на пустирі за покинутою будівлею, після чого зник з місця злочину. Встановлено, що дівчина була знайома з нападником", - розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії. Затриманому повідомили про підозру за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Раніше повідомлялося, в суботу, 19 червня, у місті Нікополь Дніпропетровської області знайдена мертвою 15-річна дівчинка, яку шукали протягом п'яти днів.

15 червня її мати повідомила поліції про те, що дівчинка зникла. Жінка стверджувала, що дівчинка напередодні ввечері пішла гуляти і не повернулася.

Тіло дівчинки-підлітка знайшли у промзоні на пустирі за покинутою будівлею.

Правоохоронці розповіли, що тіло дівчинки допоміг знайти кінолог зі службовим собакою.