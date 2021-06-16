Загадкова смерть українки із Сум у Туреччині: спливли нові деталі

Анжеліка Срабьянц загинула в Туреччині - дівчина випала з вікна / Фото instagram.com/dolce_lika

У Туреччині за загадкових обставин загинула 33-річна українка Анжеліка Срабьянц. У момент смерті з нею в квартирі знаходився її бойфренд - громадянин Туреччини Бурак Ерджан. На даний момент його затримали і пред'явили звинувачення в умисному вбивстві.

Як кажуть знайомі загиблої дівчини, вона була доброю та хорошою людиною. Коли з нею спілкувалися востаннє, вона була в гарному настрої, пише КП в Україні.

Друзі українки дізналися про те, що вона зустрічається з Бураком, восени минулого року. Разом молоді люди не жили. У Анжеліки в Стамбулі була своя знімна квартира, а у Бурака дівчина бувала періодично.

За словами друзів, Анжеліці подобалося, як чоловік до неї залицявся, але пізніше почалися скандали. Анжеліка була дуже красивою, ефектною і доглянутою дівчиною, на неї звертали увагу, що, схоже, не подобалося Бураку. При цьому йти від ревнивця Анжеліка чомусь не хотіла, навпаки, говорила, що любить його.

"Песимістичні нотки в її настрої рідко можна було помітити. Але як з'явився у неї цей Бурак, вона зізналася, що він міг над нею знущатися", - розповів співрозмовник видання.

Бурак Ерджан запевняв поліцейських, що Анжеліка була схильною до самогубства, навіть нібито якось намагалася перерізати собі вени, але друзі та знайомі українки в це не вірять.

Чим займалася Анжеліка Срабьянц

Анжеліка більшу частину часу працювала не моделлю, як писали ЗМІ, а посередником. Вона відправляючи турецьких студентів на навчання в Україну. Також дівчина займалася фото- та відеозйомкою, допомагала своєму бойфренду з дресируванням собак.

У 2012-2016 роках Сраб'янц працювала викладачем у коледжі Сумського аграрного університету, а пізніше – Сумського аграрного інституту. Вона викладала земельне та аграрне право, а також вела лекції для іноземних студентів англійською мовою.

Українка давно хотіла переїхати за кордон та якось поміняти своє життя. До Туреччини Срабьянц змінила кілька країн, але потім затрималася в Стамбулі.

Смерть Українки в Туреччині - що відомо

Трагедія сталася у житловому комплексі Стамбула, де жив турецький коханий загиблої Бурак Ерджан. Пара серйозно посварилася на ґрунті ревнощів, коли в таксі поверталася додому з ресторану. Сварка продовжилася і вдома.

На допиті Ерджан заявив, що в квартирі вони були лише удвох. Бурак заявив, що виявив дівчину на балконі після того, як вийшов з ванної. За словами чоловіка, він хотів врятувати Анжеліку, але її рука вислизнула і дівчина випала.

Турецькі ЗМІ писали, що квартирі під час обшуку знайшли заборонені речовини, а також відеозапис, який зробив чоловік. На кадрах Анжеліка нібито тримається за перила балкона і кричить: "Бурак, Бурак", "будь ласка". А за кадром чути голос чоловіка, який каже: "Іди сюди". Після цього Анжеліка падає і з жахливим криком летить вниз.

На відео нібито видно момент падіння. Питання в тому, чому Ерджан записував відео замість того, щоби витягувати дівчину.