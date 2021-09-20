Загадкова смерть у Києві: тіло чоловіка знайшли біля під'їзду багатоповерхівки

Тіло невідомого чоловіка мешканці будинку виявили біля під'їзду та одразу ж викликали правоохоронців.
В Києві біля під'їзду одного з житлових будинків у Дарницькому районі виявили чоловіка без ознак життя.
Подія трапилася в понеділок, 20 вересня на вулиці Драгоманова, 31в, повідомляє Obozrevatel.
У повідомленні наголошується, що ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.
Тіло невідомого чоловіка мешканці будинку виявили біля під'їзду та одразу ж викликали правоохоронців.
За даними джерел, особу померлого не встановлено. Звернемо увагу, що біля тіла померлого знаходився мотоцикл.
На опублікованому фото відображено, що двоколісний транспорт лежав на боці.
"Слідів насильства не виявлено. Деталі події встановлюються - тіло направлено на судово-медичну експертизу", - додав співрозмовник.
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Раніше повідомлялося про те, що у Києві в Оболонському районі знайдено тіло 37-річної жінки, яка приїхала на заробітки до столиці і тимчасово проживала біля річки Дніпро в туристичному наметі. Вказувалося, що вона працювала в компанії, яка працевлаштовувала співробітників в супермаркети.
У поліції заявили, що жінка приїжджала до Києва на підробітки. Вона тимчасово жила в наметі біля водойми в зоні відпочинку на столичній Оболоні.
Тіло жінки було понівечене, біля намету виявили сліди крові. Експерти встановлювали, яким предметом була вбита жінка. Вони склали фоторобот чоловіка, якого бачили в компанії загиблої.