Заковтнув згорток з канабісом: у Львові суд виписав 8 років в'язниці патрульним через смерть хлопця

У Львові суд виписав тюремний термін патрульним через смерть хлопця / facebook.com/Патрульная поліція Львівської області

Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шести патрульним, яких звинувачували у смерті 22-річного городянина. Їх засудили до восьми років тюремного ув'язнення, повідомляти портал Zaxid.

Інцидент стався 9 лютого 2018 року в гральному закладі. Там патрульні виявили у 22-річного хлопця підозрілий згорток. Під час затримання молодий чоловік раптово вирішив його проковтнути. Йому миттєво стало погано. Патрульні намагалися його врятувати, але хлопець помер на місці. Експертиза встановила, що в згортку був канабіс. Він перекрив хлопцеві дихальні шляхи і той задихнувся.

Львівських патрульних потім звинуватили у перевищенні повноважень. Суддя вирішив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до потерпілого, наділи на нього пластикові Наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно і сприяли його удушенню. Вирок-8 років позбавлення волі.

З державного бюджету родичам 22-річного покійного мають виплатити чотири мільйони гривень. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.

У патрульній поліції Львівської області пояснили, що засуджені копи не відсторонені від роботи. І більше того, найближчим часом буде подана операція на рішення суду.

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Нагадаємо, раніше, в ніч з 13 на 14 червня у Вінницькій області сталася смертельна ДТП. Серйозні травми отримали двоє братів-пасажирів. Крім того загинула молода жінка – сиротою залишилася семирічна дитина. За кермом авто був поліцейський, причому рівень алкоголю у нього в крові був перевищений в шість разів.