Зазирнула під ліжко і побачила пітона: харків'янка знайшла змію у своїй квартирі

Пітон заповз під ліжко / Facebook

В Харкові пітон заповз у квартиру місцевої жительки. Жінка випадково виявила його у себе під ліжком. Господиня квартири побачила згорнутого калачиком пітона і повідомила представникам правоохоронних органів.

Як йдеться в повідомленні поліції, жінка зателефонувала в поліцію і попросила про допомогу. Патрульні виїхали за вказаною адресою і виявили на місці сітчастого пітона. Власниця житла не могла пояснити, як змія опинилася в її будинку.

Копи дістали змію і відвезли її до ветеринара. Пітон виявився повністю здоровим. Тимчасово його помістили в контактний зоопарк для подальшого спостереження фахівцями.

Однак, Telegram-канал "ХС Харків"пише, що по дорозі в зоопарк змія зникла в поліцейському автомобілі, тому вони розбирали обшивку.

У мережі пишуть , що по дорозі в зоопарк, пітон зник від копів / Facebook

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У мережі публікують фото і відео, на яких відображено не найприємніше сусідство на узбережжі Приморського Посаду. Користувачі розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вже, інші - що це степова гадюка.