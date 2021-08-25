"Захлинемося від агресії": Ніцой назвала величезну проблему через повернення Криму і Донбасу

Ніцой висловилася про проблему України через Донбас / УНІАН

Письменниця Лариса Ніцой під час чату на Главреді розповіла, що Україну чекає непростий період, коли Крим і Донбас повернеться.

За словами письменниці, Україна зіткнулася б з величезними проблемами, якщо вже завтра повернулися б окуповані території.

"Величезні проблеми. Іноді мені здається, що треба забути про ці землі, залишити їх і будувати свою країну. Потім я розумію: та ні, не можна. Адже і поет Сосюра, і письменник Голобородько, і багато інших українських світочів родом зі східних земель. Тому так просто відкинути їх не можна. Але, враховуючи те, що зараз відбувається на окупованих територіях, у нас додасться стільки проблем! Навіщо нам це все? Такі коливання у мене були", - говорить Ніцой.

Як зазначає Ніцой, ці землі не можна просто так залишати.

"Правда, є велика небезпека, що приєднання окупованих територій з усіма людьми, які проти України, буде для нас величезним "гембелем". Боюся, що ми захлинемося від них і їх агресії. Тому що ці люди користуються мовою, яка має величезну стійкість, за їхніми плечима стоїть величезна "імперія зла". Ми тут не знаємо, що робити зі своїми москвомовними громадянами, які є провідниками путінської політики в Україні, а якщо ще й приєднаємо людей з окупованих територій, які проти України. Це буде величезна проблема!",- зазначила вона.

Реклама

За її словами, будуть потрібні довгі роки гуманітарної політики, і спочатку ми повинні стати сильною країною з обмеженими територіями, а потім повернути собі своє.

Як раніше повідомляв Главрел, Ніцой відповіла на слова Путіна про те, що росіяни і українці "один народ". Письменниця впевнена, що українцям потрібно звертати менше уваги на висловлювання глави РФ.