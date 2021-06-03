"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка

Парламент України закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича.
У четвер, 3 червня, Верховна Рада України прийняла постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
В документі, схваленому 280 народними депутатами, рішуче засуджуються дії влади Білорусі про примусову посадку пасажирського компанії Ryanair і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.
Народні обранці підкреслили, що інцидент є "черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова і журналістську діяльність в Білорусі".
Парламент України закликає білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі до утримуваних під вартою громадянам Білорусі, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.
У заяві сказано, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.
Також Верховна Рада підтверджує повну солідарність зі своїми міжнародними партнерами, насамперед з держав - членів Європейського Союзу і США, в тому числі про припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.
Верховна Рада підтримала дії Уряду України, який ввів заборону на авіаперевезення між Україною і Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року і посилив "повітряні санкції" проти білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.
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Раніше перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила про те, що Україна введе санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом.
Вона також пригрозила Олександру Лукашенку Гаазьким трибуналом за виправдання захоплення Криму РФ.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.