"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка

У Мінську примусово посадили літак Ryanair / Reuters

У четвер, 3 червня, Верховна Рада України прийняла постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

В документі, схваленому 280 народними депутатами, рішуче засуджуються дії влади Білорусі про примусову посадку пасажирського компанії Ryanair і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Народні обранці підкреслили, що інцидент є "черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова і журналістську діяльність в Білорусі".

Парламент України закликає білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі до утримуваних під вартою громадянам Білорусі, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.

У заяві сказано, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.

Також Верховна Рада підтверджує повну солідарність зі своїми міжнародними партнерами, насамперед з держав - членів Європейського Союзу і США, в тому числі про припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

Верховна Рада підтримала дії Уряду України, який ввів заборону на авіаперевезення між Україною і Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року і посилив "повітряні санкції" проти білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.

читайте такожПідстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням

Раніше перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила про те, що Україна введе санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом.

Вона також пригрозила Олександру Лукашенку Гаазьким трибуналом за виправдання захоплення Криму РФ.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: