Захоплення Криму Росією: Євросоюз продовжив санкції проти Москви

Продовжено санкції проти РФ за захоплення Криму

Європейський Союз прийняв рішення про продовження на рік дії санкцій проти РФ, запроваджених після захоплення Криму Російською Федерацією в 2014 році.

Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради, рішення було прийнято в понеділок у Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення.

У заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки вказується, що ЄС не визнавав і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародних норм.

Зазначимо, що санкції ЄС передбачають низку заборон і обмежень:

імпорт товарів з Криму або Севастополя в ЄС;

інфраструктурні або фінансові інвестиції;

туристичні послуги в Криму або Севастополі;

обмеження експорту певних товарів і технологій кримським компаніям (для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів).

Як відомо, вперше санкції були запроваджені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, прийняті у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.

Додамо, що термін дії санкцій ЄС за захоплення Криму закінчувався 23 червня 2021 року.

Раніше в Європарламенті також розкрили сценарій удару по РФ. У проекті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами".

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У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви-мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".