Захоплення Криму Росією: Євросоюз продовжив санкції проти Москви

ЄС не визнавав і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя РФ.
Європейський Союз прийняв рішення про продовження на рік дії санкцій проти РФ, запроваджених після захоплення Криму Російською Федерацією в 2014 році.
Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради, рішення було прийнято в понеділок у Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення.
У заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки вказується, що ЄС не визнавав і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародних норм.
Зазначимо, що санкції ЄС передбачають низку заборон і обмежень:
- імпорт товарів з Криму або Севастополя в ЄС;
- інфраструктурні або фінансові інвестиції;
- туристичні послуги в Криму або Севастополі;
- обмеження експорту певних товарів і технологій кримським компаніям (для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів).
Як відомо, вперше санкції були запроваджені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, прийняті у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.
Додамо, що термін дії санкцій ЄС за захоплення Криму закінчувався 23 червня 2021 року.
Раніше в Європарламенті також розкрили сценарій удару по РФ. У проекті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами".
читайте такожПрищучити Путіна: глава Європарламенту зробив заяву про санкції проти Росії
У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви-мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.