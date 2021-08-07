Ув'язнений італієць зізнався у вбивстві 29-річної українки Новак, яку шукали пів року

Христину Новак шукали більше півмроку / Соцмережі

Наприкінці цієї весни в італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля комуни Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак. Труп Новак був загорнутий в целофан. Тепер знайдений і вбивця одеситки.

Правоохоронці відразу почали підозрювати її сусіда Франческо Лупіно. Він всіляко заперечував своє причастя до вбивства, але в підсумку зізнався у скоєному.

Як пише Українська газета.ІТ, італієць вже кілька місяців пробув у в'язниці Дон Боско в місті Піза. Під час останнього допиту тривалістю 9 годин Франческо Лупіно у присутності свого адвоката зізнався у скоєному.

Нагадаємо, Христина Новак пропала в Італії в листопаді 2020 року. Дівчина жила в селищі Орієнтано разом з 41-річним співмешканцем. Українка зникла після того, як її співмешканця затримали за зберігання зброї і наркотиків.

Пізніше був затриманий сусід Новак - татуювальник Франческо Лупіно. Його вважали подільником співмешканця Українки і звинувачували в її вбивстві.

Також ЗМІ дізналися, що після зникнення Новак в будинку, в якому вона жила, завдяки хімічному дослідженню на стіні виявлена кров. За відомостями журналістів, кров'ю була залита вся стіна.