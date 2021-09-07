"Закрий рот, баран, скотиняка": на Полтавщині директор школи знущалася з 5-класника

Директриса систематично знущалася з учня / Фото : verge.zp.ua, nakanune.ru

Учень 5-го класу школи в селі Малинівка Запорізької області систематично протягом декількох років терпів принизливе ставлення, образи та інше психологічне насильство з боку вчительки англійської мови, яка до того ж є директором цієї школи.

Як повідомила у себе на сторінці адвокат Ірина Вишнякова, рік тому до неї звернулися стурбовані станом здоров'я свого сина Романа батьки.

читайте такожПід Херсоном 14-річна школярка наковталася таблеток через булінг у школі"У Роми з'явилися проблеми зі здоров'ям, у зв'язку з чим він відвідує відповідних фахівців і потребує подальшого курсу лікування і терапії. Батьки Роми були в стані цілковитого безсилля, але в той же час з величезною силою і бажанням відстояти права свого сина і припинити подібні дії!", - пише адвокат.

Вона зазначає, що була проведена комісійна перевірка викладених фактів місцевим відділом освіти.

Від страху закривався в туалеті

"Я особисто була присутня на засіданні комісії, коли опитували дітей. Далі будуть цитати: "баран", "тобі місце в клітці", "скотиняка", "тобі не місце в цій школі", "двієчник", "закрий рот", " собака"... Такі образи використовувала директор школи на адресу Роми систематично. Крім того, щопонеділка в школі проводилися лінійки. Те, що це пережитки минулого ще нічого, але на таких лінійках ганьби публічно критикували і принижували Романа, виставляючи це на огляд всієї школи", - зазначила вона.

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За словами юриста, дитина навіть закривалася в туалетах і не хотіла по понеділках відвідувати школу, так як боялася директора.

Директор "міцно сидить"

Вона зазначає, що директор "міцно" сидить у своєму кріслі і, судячи з усього, має хороше протеже. Голова сільради після комісії надав документ, в якому зазначено, що директор "повністю відповідає займаній посаді", і інші інстанції посилаються на цей висновок - юриста водять колами.

"Виходить, що керівник навчального закладу, який за законом Про освіту є відповідальним за безпечний з цієї точки зору навчальний процес у школі, сам булінгує, і це норма! Решта інстанцій послалися на виключні повноваження Малинівської сільради призначати директора цієї школи і що ці питання виходять за рамки їхньої компетенції", - обурюється юрист.

Як боротися з булінгом

Булінг часто має жахливі наслідки. Тому експерти закликають невідкладно звертати увагу на дитину в разі, якщо вона виявилася жертвою булінгу.

За словами психолога-практика Ігоря Огданського, найжахливішими наслідками булінгу для дитини є:

невроз;

депресія;

стресові стани.

Тому дуже часто після булінгу є необхідність в психологічній допомозі і лікуванні. Лікар радить перевести дитину в інший навчальний заклад і вчити її відстоювати свої права. Крім цього, дитина повинна знати, що при перших же проявах булінгу потрібно відразу ж звернутися до старших.