Закрила в квартирі і пішла на п'янку: українка піде під суд через загибель дітей під час пожежі

Тепер недбайливу мати чекає в'язниця

У місті Марганець на Дніпропетровщині жінка залишила двох малолітніх дітей у квартирі з увімкненим обігрівачем. Через несправну проводку сталася пожежа, в результаті якої малюки загинули.

Кричущий інцидент стався ще 28 листопада 2020 року. За даними слідства, жінка залишила двох дітей чотирьох та одного року самих в квартирі, включила електрообігрівач, закрила двері на ключ і пішла вживати алкогольні напої.

"Слідчим за погодженням з прокурором їй вручили повідомлення про підозру за ст.166 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри у скоєнні злочину, 38-річна жінка стала переховуватися від слідства", - розповіли у відділі комунікацій поліції області.

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Як з'ясувалося, підозрювана перебувала на обліку поліції і притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Більш того, вона була позбавлена батьківських прав щодо старших дітей.

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