"Закривайте терміново вікна": під Рівним стався потужний вибух на хімзаводі

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій підтвердили вибух.
Біля Рівного на заводі Рівнеазот стався вибух на агрегаті виробництва азотної кислоти.
"Хмара бурого диму котиться в бік міста. Поки невідомо походження і вплив на навколишнє середовище і людини речовини, але краще подбайте про індивідуальний захист. Закривайте вікна", — відзначають очевидці.
Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій підтвердили вибух.
За попередньою інформацією, там стався витік нітрозних газів, повідомляє видання Радіо Трек.
Пізніше у пресслужбі Рівнеазот прокоментували вибух.
Як повідомляє компанія викид газів поширився тільки по території заводу. Наслідки викиду працівники ліквідували власними силами.
"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Ніякої загрози навколишньому середовищу і населенню немає", - відзначили у пресслужбі заводу.
Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, екологічна інспекція вже займається оцінкою загрози.
"На ЗАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він.
Чим небезпечна азотна кислота для людей
Одним з негативних властивостей азотної кислоти є її токсична дія на людину. Рідка кислота і особливо її пари діють на організм людини виключно активно і викликають роздратування дихальних шляхів, набряк легенів, головний біль.
Вдихання парів азотної кислоти протягом нетривалого часу може привести до отруєння зі смертельним результатом.
Симптомів отруєння азотною кислотою:
- опіки губ, язика, шлунка, глотки і стравоходу;
- явища загальної інтоксикації;
- біль за грудиною і в абдомінальній області;
- характерна рясна блювота з кров'ю.
Як раніше повідомляли, вибух і пожежа, що послідувала за ним сталися у багатоповерхівці під Києвом у селі Білгородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження.