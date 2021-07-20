"Закривайте терміново вікна": під Рівним стався потужний вибух на хімзаводі

Вибух під Рівне / Радіо Трек

Біля Рівного на заводі Рівнеазот стався вибух на агрегаті виробництва азотної кислоти.

"Хмара бурого диму котиться в бік міста. Поки невідомо походження і вплив на навколишнє середовище і людини речовини, але краще подбайте про індивідуальний захист. Закривайте вікна", — відзначають очевидці.

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій підтвердили вибух.

За попередньою інформацією, там стався витік нітрозних газів, повідомляє видання Радіо Трек.

Пізніше у пресслужбі Рівнеазот прокоментували вибух.

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Як повідомляє компанія викид газів поширився тільки по території заводу. Наслідки викиду працівники ліквідували власними силами.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Ніякої загрози навколишньому середовищу і населенню немає", - відзначили у пресслужбі заводу.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, екологічна інспекція вже займається оцінкою загрози.

"На ЗАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він.

Чим небезпечна азотна кислота для людей

Одним з негативних властивостей азотної кислоти є її токсична дія на людину. Рідка кислота і особливо її пари діють на організм людини виключно активно і викликають роздратування дихальних шляхів, набряк легенів, головний біль.

Вдихання парів азотної кислоти протягом нетривалого часу може привести до отруєння зі смертельним результатом.

Симптомів отруєння азотною кислотою:

опіки губ, язика, шлунка, глотки і стравоходу;

явища загальної інтоксикації;

біль за грудиною і в абдомінальній області;

характерна рясна блювота з кров'ю.

Як раніше повідомляли, вибух і пожежа, що послідувала за ним сталися у багатоповерхівці під Києвом у селі Білгородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження.