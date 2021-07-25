"Залатали" скотчем: у київському метро здивували ремонтом

Лайфхак з ремонтом у Святошині / Facebook

У київському метро оригінально поставилися до ремонту. Тріщину на колоні в підземному переході біля станції "Святошин" відремонтували скотчем.

Як написав у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, тріщину на колоні "залатали" звичайним скотчем.

"Якщо ви не можете щось полагодити за допомогою скотча, це означає лише одне - ви взяли мало скотчу", - написав Рудоманов.

Також він додав фото унікального ремонту, вказавши, що лайфхак можна побачити в переході на метро Святошин під залізничними коліями.

На курйоз вже відреагували в КМДА. Зокрема, представник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосинська запевнила, що на місце події незабаром прибуде спеціальна комісія.

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Прокоментували ситуацію і українці. У Мережі користувачі написали, що "треба було приліпити подорожник " та інші подібні висловлювання.

Нагадаємо, раніше через негоду в Києві були підтоплені кілька станцій метро. Найбільш постраждали метро "Берестейська"і " Академмістечко". Там затопило касові зали. Люди плелися по воді.

читайте такожЩе один перехід "втомився": у Києві біля станції метро Героїв Дніпра впав шматок стеліПізніше злива дісталася і до станції метро "Позняки". Дощової води було по щиколотку перехожим.

Вода пробралася в метро, незважаючи на "барикади" комунальників, які спорудили бар'єр з мішків з піском.

До такого рішення вони прийшли, щоб уникнути підтоплення станції самої підземки, враховуючи особливості ландшафту і велику кількість опадів.