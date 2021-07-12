Заливали молоком і засипали пластівцями: у київському метро блогери відзначилися черговою витівкою

Ось так поїли молоком свого друга всіма улюблені блогери / скріншот

У київському метро на станції "Арсенальна" підлітки знімали відео. Однак раптово між ними і пасажирами спалахнув конфлікт, який закінчився бійкою.

Відповідне відео з'явилося в Мережі. На кадрах одного з учасників ролика, який стояв на колінах, "поїли" молоком. Його прямо заливали в спеціальну ємність. Молока було по очі. Зверху присипали пластівцями. Коли той не витримував і відчував удушення, знімав "ківш" і все виливалось на підлогу вагона.

Очевидці - пасажири метро - побаченим обурилися до глибини душі. Один з них штовхнув "зірку" відео ногою в плече. Ледь не почалася бійка.

Чоловік спочатку попросив блогерів припинити розбризкувати молоко на ноги пасажирам, але ті його проігнорували.

Після побаченого, користувачі Мережі підтримали "постраждалих" пасажирів і виступили за те, щоб притяшнути блогерів до кримінальної відповідальності.

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Нагадаємо, раніше в Харкові блогер Євген Івашко, відомий тим, що після смерті мера Геннадія Кернеса набив його прізвище на лобі, відзначився черговою витівкою.

Хлопець прогулявся в міському ТЦ "Нікольський" в вбранні священика з кропилом і картонним головним убором з намальованим червоним хрестом спереду. Відповідні кадри він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Такий вчинок Івашко аргументував множинними скаргами на ТЦ про підпали і "мінування".

"Тому я вирішив його освятити", - сказав блогер. Крім самого ТЦ, він освятив навіть перехожих.

Додамо, жахливий інцидент стався в Харкові у суботу, 10 липня. На вулиці Полтавський Шлях посеред дня Підлітки напали на трамвай.

Громадський транспорт, з пасажирами та під час руху, молодики обстріляли з травматичної зброї. Потім вони втекли. Наздогнати їх не вдалося.