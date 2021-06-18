Заклала під двері "бомби", які наклали коти: у Слов'янську жінка жорстко помстилася сусідам

Жінка у Слов'янську під двері своєї "кривдниці" підкинула фекалії котів / huyovyj_slavyansk

У місті Слов'янськ на Донеччині жінка вирішила погодувати вуличних котів, однак нарвалася на протест сусідки, яка суворо заборонила їй це робити біля будинку. За певний проміжок часу біля дверей годуючої кішок дами були виявлені котячі фекалії, які підклала ця ж сусідка. Камери відеоспостереження зафіксували акт помсти у вигляді "закладання бомби".

Як повідомляє Telegram-канал Х**ий Слов'янськ, докази підкидання котячих фекалій надав чоловік, під чиїми дверима і опинилися екскременти. Камера відеоспостереження зафіксувала, як ображена з лавочки жінка підкинула какашки.

"Дружина якось дня три тому погодувала кішок біля будинку. Ця жінка сиділа на лавці і сказала дружині, щоб та більше бездомних кішок біля будинку не годувала. На це дружина відповіла, мовляв, я розберуся, що робити. Прийшли додому, побачили під дверима купу котячого лайна", - емоційно розповів він.

Автори ресурсу попереджають місцевих жителів, щоб ті були уважними і не піддавалися на провокації.

"Не жартуйте з бабусями, тому що ризикуєте знайти у себе під дверима жменю котячого лайна. На відео блискуча операція з підкидання фекалій", - підкреслюється в повідомленні.