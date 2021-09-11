Заманив в автівку й вивіз за село: під Херсоном чоловік зґвалтував 12-річну внучку співмешканки

Чоловік раніше був судимий за скоєння злочину проти статевої недоторканності / Sputnik Киргизстан

У Херсонській області чоловік зґвалтував 12-річну внучку своєї співмешканки. Він заманив її в авто, відвіз за межі населеного пункту і поглумився. Свій телефон і телефон дівчинки чоловік заздалегідь вимкнув з метою конспірації.

Вночі 11 вересня, в поліцію звернулася 35-річна мешканка одного з сіл Херсонського району та повідомила про зникнення 12-річної дочки, повідомляє Департамент карного розшуку.

Правоохоронці відпрацювали всі можливі версії подій та встановили, що кілька годин тому дитина самостійно сіла в автомобіль, який належить співмешканцю бабусі. Також було встановлено, що чоловік раніше був судимий за скоєння злочину проти статевої недоторканності.

Згодом правоохоронці зупинили вказаний автомобіль за межами населеного пункту. Водій авто кинувся тікати, проте його затримали. В автомобілі перебувала дівчинка.

У скоєному зловмисник зізнався. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

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