"Замертво впав, потім - кома": у Дніпрі 15-річного школяра звалив інсульт

Владислав Щирий / соцмережі

У Дніпрі у 15-річного школяра Владислава Щирого стався інсульт (крововилив в мозок). Підліток знепритомнів і впав у кому. І терміново був доставлений на лікування в медичному закладі в столиці. Про це в соцмережі Facebook повідомила городянка Катерина Головачова.

Підлітка транспортували до Києва. Він вийшов з коми. Медики поставили хлопцеві важкий діагноз - "гостре порушення мозкового кровообігу по геморагічному типу, внутрішній крововилив з проривом мозочка в шлуночкову систему".

Зараз сім'я хлопця збирати кошти на операцію.За словами волонтерів, на весь пакет лікування орієнтовно потрібно близько 200 тисяч гривень. Таких коштів у батьків Щирого немає, тому вони виставили на продаж автомобіль і сподіваються на допомогу небайдужих українців.

читайте також95% ураження легень та інсульт: на Івано-Франківщині чоловік дивом вижив після COVID-19

Нагадаємо, раніше в місті Сміла (Черкаська область) у жінки під час купання у водоймі стався інсульт (крововилив у мозок).

Жінка не дихала, і у неї відчувалося серцебиття. Один з рятувальників швидко і професійно звільнив легені постраждалої від води і став проводити реанімаційні заходи. А очевидці тим часом викликали карету швидкої допомоги.