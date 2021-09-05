Заступнику голови Меджлісу загрожує до 15 років в'язниці

Наріман Джелялов може сісти за грати / Facebook

4 вересня в окупованому Криму затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Йому висунули підозру в диверсії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 диверсія КК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелялов відкинув пред'явлені йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь-яких слідчих заходах", - заявив Чубаров.

Також за його словами, в понеділок, 6 вересня, в Сімферополі відбудеться "суд", який визначить запобіжний захід Наріману Джелялову. Крім заступника голови, перед судом постануть і інші кримські татари, яких затримали 3-4 вересня. Це - Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов, Ельдар Одаманову і Шевкет Усеїнов.

Тим часом, біля будівлі посольства Росії в Києві в неділю, 5 вересня, пройшла акція на підтримку кримських татар, затриманих в Криму.

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Протест зібрав близько 70 осіб. Активісти звернулися до міжнародної спільноти з вимогами реакції на затримання на півострові.

Нагадаємо, у захопленому Росією Криму 3-4 вересня співробітники ФСБ РФ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джеляла. Їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.