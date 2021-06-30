"Заміновано какульками": популярний курорт під Одесою закрили для купання

У Чорноморську пляжі закрили для купання / it3.online

В Чорноморську Одеській області введено заборону на купання в морі через виявлене забруднення води.

На пляжах курорту вивісили червоний прапор, повідомляється на сторінці в Instagram Чорноморська.

"Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено", - сказано в повідомленні.

У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами.

"Відпочиваючі помітили, що море трохи "заміновано" какульками", - повідомляється в соцмережі.

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У повідомленні додається, що фахівці взяли проби води, проте результат буде через два дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бердянську Запорізької області відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою Морські блохи.

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Укуси морських бліх здатні викликати свербіж, почервоніння і алергічну реакцію відпочиваючих.