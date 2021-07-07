Горе-мати, яка заморила сина голодом сина, уникла довічного і може вийти на свободу

Владислава Трохимчук в залі суду / скріншот

У Києві Владиславу Трохимчук, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі.

Про новий вирок повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. Підсудну визнали винною в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Вона перебуває в СІЗО з грудня 2016 року-майже п'ять років, які повинні зарахувати за 10. Таким чином, Владислава може вийти з в'язниці в 2023 році.

За даними слідства, в 2016 році уродженка Миколаївської області Владислава Трохимчук на 11 днів (спочатку говорилося про 9-ти днями) залишила в столичній квартирі однорічного сина і дворічну дочку, а сам пішла до коханця на Березняках. Коли ж вона повернулася додому - хлопчик був уже мертвий, а дівчинка перебувала без свідомості.

Зазначимо, що в серпні 2019 року Голосіївський суд Києва засудив її до 8 років позбавлення волі за статтею про залишення в небезпеці. Прокуратура не погодилася з таким рішенням, подала апеляцію і зажадала для дівчини довічного позбавлення волі за вбивство дитини. У грудні того ж року Київський апеляційний суд задовольнив скаргу, скасував вирок і постановив заново розглянути справу в Голосіївському районі, але з іншим складом суду.

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Додамо, що поки велося розслідування, Владислава Трохимчук провела в СІЗО більше чотирьох років, а за "законом Савченко" може вийти на свободу вже через 2-3 роки.

Нагадаємо, на початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила в квартирі в Києві без нагляду однорічного сина і 2-річну дочку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка в несвідомому стані була госпіталізована в лікарню.

Жінці пред'явили підозру за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).