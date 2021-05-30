Плакав біля болота, обіймав пса: на Черкащині всім селом шукали хлопчика, який втік до лісу

Заплаканий, обіймав пса: на Черкащині всім селом шукали дитину, яка втекла до лісу / УНІАН

У лісі біля села Свидівок Черкаської області ввечері 29 травня заблукав 6-річний хлопчик. На пошуки дитини залучали поліціянтів, нацгвардійців і місцевих жителів, яким спільно вдалося знайти його вранці 30 травня.

Правоохоронці повідомляють, що отримали повідомлення від батьків про зникнення дитини напередодні пізно ввечері. Виявилося, що маленький Саша грав у дворі з улюбленим псом Амуром. Пес вибіг на вулицю, а хлопчик за ним. Амур повів дитину до лісу, де обидва і зникли.

Батьки з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина в лісі, але їх спроби були марними.

У підсумку на пошуки хлопчика вийшли правоохоронці, кінологи та військовослужбовці Національної гвардії. Допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежили лісові хащі за допомогою тепловізорів.

Крім того, до пошуку дитини долучилися небайдужі місцеві жителі. Пошукові роботи тривали всю ніч. Був прочесаний квадрат розміром орієнтовно 10 кілометрів. Перевіряли хащі і водно-болотні угіддя.

Але пошуки ускладнювала темрява і те, що через розлад аутистичного спектра дитина не відгукувалася на голоси.

Уранці, о 5:30, дитину виявили місцеві жителі. Хлопчик сидів переляканий біля болота, обіймаючи пса Амура, і гірко плакав.

На щастя, з дитиною все добре. Хлопчика вже передали рідним.

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