УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп

27 липня 2021, 10:16

До альтернативних ремонтів доріг вдалися жителі Сєвєродонецька, втомившись чекати "милостей" від шляховиків.

false
У Сєвєродонецьку ями на дорозі засипали зліпками щелеп / Facebook

На Луганщині знайшли незвичайний спосіб для розв'язання злободенних проблем з ямами на дорогах. У Сєвєродонецьку вибоїну засипали зліпками щелеп, втомившись чекати "милостей" від шляховиків.

"Стоматологи чи комунальники? Хто класно відремонтував квартальну дорогу зліпками зубів?", – таким підписом супроводили фотографії, розміщені у фейсбук-групі "Регіон 13 / Новини Луганської області", яку ведуть у Сєвєродонецьку.

На знімках можна бачити, що ями в асфальті заповнені предметами, які дійсно сильно схожі на зліпки щелеп, які роблять ортодонти. У коментарях користувачі жартують про те, що дорогу не полагодили, а "запломбували". За словами місцевих жителів, на даній ділянці стоматологи постійно намагаються розв'язувати проблему з ямами своїми силами.

false
facebook.com / groups/severopolis
false
facebook.com / groups/severopolis

Попри це, "гіпсовий" ремонт у Сєвєродонецьку – не унікальний. Так у квітні в Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка яму на дорозі також "відремонтували" зліпками щелеп.

Зустрічаються й інші приклади дорожнього креативу. На Київщині люди висадили дерева вишні у дорожніх ямах. Тепер водії можуть здалеку помітити проблемну ділянку і об'їхати вибоїни без шкоди для автомобілів, поки інші не діють.

Раніше оригінальний "ремонт" провели в Солом'янському районі столиці. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.

новини Луганська Сєвєродонецьк ремонт доріг
Зараз ви переглядаєте новину «"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь 2021 повертаються чарівливі спідниці в стилі 50-х, які змінюють ходуУ моду на осінь 2021 повертаються чарівливі спідниці в стилі 50-х, які змінюють ходу Наймодніші літні штани жіночі 2021, в яких можна нескінченно гуляти навіть у спекуНаймодніші літні штани жіночі 2021, в яких можна нескінченно гуляти навіть у спеку Мир в обмін на територіїМир в обмін на території Як Росія сама себе загнала в пастку в УкраїніЯк Росія сама себе загнала в пастку в Україні Літо затримається: українців попередили про два удари екстремальної спеки та назвали терміниЛіто затримається: українців попередили про два удари екстремальної спеки та назвали терміни

Останні новини

16:28

У МОЗ назвали умову, за якої школи продовжать роботу при посиленні карантину

16:18

Приїхав з Росії та Індії - "ізольований" на 2 тижні: Україна різко посилила правила в'їзду Відео

16:09

Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів Відео

15:57

Країни ЄС дедалі більш націлені на працевлаштування власних громадян - Експерти

15:39

На Прикарпатті на приватний будинок впав літак: ЗМІ повідомляють про загибель льотчика Табанюка Відео

Реклама
15:29

Гуморист Ліги сміху став учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Українська альпіністка підкорила найнебезпечнішу у світі "гору вбивцю" Відео

15:12

Гороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіх

15:06

"Так, бля*ь. Ось ла*но": плавчиня після золотої медалі виматерилася в прямому ефірі Відео

15:06

Зеленський готується до осені Погляд

14:54

Круїз по джунглях 2021 - рецензія та огляд нового шедевра зі "Скелею" Відео

14:33

Заступник голови Одеської митниці Пудрик спростував інформацію про початок роботи в Держспоживслужбі

14:25

Названо "здорові" добавки, які сильно травмують печінку: чого слід уникати Відео

14:23

"Коли покидьки нажруться": екс-глава МОЗ порівняв вакцинацію від COVID-19 з нацистськими дослідами Відео

14:15

Що таке волатильність і як вона допоможе збільшити дохід

14:14

Тимошенко про результати децентралізації: у громадах по всій Україні будують сотні соціальних об’єктів

14:09

Потужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення Криму Відео

14:03

"Ми все зробили": Зеленський підтвердив готовність України до отримання траншу МВФ Відео

13:40

Обережно, рак: в яких споживчих товарах містяться хімікати, що викликають смертельну хворобу Відео

13:20

Михайло Поплавський відзняв онука в своєму кліпі на пісню "Сину мій" актуально

Реклама
13:13

На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі найбільше в світі скупчення сапфірів Відео

13:02

Народила прямо в купе: у поїзді Київ-Ужгород з'явилася на світ дитина

12:49

Міфи про дієту: 5 помилкових уявлень про харчування Відео

12:45

Діти грали в гестапо: у Кременчуці малюки на дитячому майданчику зробили свастику

12:27

Міс-Украна Анастасія Суббота оголосила про вагітність еротичною фотосесією

12:24

Поступки Росії і тиск Заходу: Зеленський оголосив про зустріч щодо Донбасу Відео

12:02

Київ готується до нового локдауну: влада складає списки на спецперепустки в транспорт

11:38

Супер-фарт і супер-удача: астролог Влад Росс склав детальний гороскоп для Лева на серпень 2021

11:37

Підвищення ставки НБУ допоможе в боротьбі зі зростаючою інфляцією - експерт

11:28

Зірка Кварталу топлес здивувала струнким тілом в елегантній фотосесії

11:11

У Львівській області двоє дітей потрапили в реанімацію після укусів змій Відео

11:03

Угода щодо СП-2 і вимога України: у Зеленського заявили про підтримку Берліном ініціативи Києва Відео

10:56

Зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу" втратив свідомість і був терміново госпіталізований

10:56

"Ні стереотипам": в одній з київських квартир помітили прикрашену новорічну ялинку

10:52

Дієта від прищів: 3 продукти, яких слід уникати для чистої шкіри Відео

10:26

Кравчуку стало гірше: експрезидент не може самостійно дихати - ЗМІ

10:14

Магнітні бурі наприкінці липня 2021: що робити, коли здавить голову Відео

09:56

Щеплення не допоможе: експерти із США повідомили нові дані про поширення COVID-штаму Дельта Відео

09:50

Важка ситуація для Кремля: Байден оголосив про ядерну зброю Росії і небезпечність Путіна Відео

09:41

У Києві водій сміттєвоза оригінально провчив "героя парковки": в Мережі показали фото

Реклама
09:00

Спіймай лихача: як в Україні водіям хочуть дозволити "стукати" на порушників ПДР

08:59

Крах режиму Путіна і проблема ядерної зброї: у США заявили про небезпеку удару санкціями по Росії Відео

08:52

Уперше в історії: Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади-2020

08:36

Ілюзія контролю: навіщо Зеленський затіяв перестановку в силовому блоці Погляд

08:19

Коронавірус в Україні 28 липня: за добу - понад 700 нових діагнозів Відео

07:45

Байден заявив про загрозу "справжньої війни" та назвав причину Відео

07:15

Бадьорість на цілий день: прості та ефективні вправи для ранкової зарядки Відео

07:08

Грози, шквали і рекордна спека: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

07:02

Занепад сил і підступи конкурентів: що обіцяє Раку гороскоп на серпень 2021

06:42

Чиновникам Євросоюзу сподобалася хитра ініціатива Києва щодо СП-2 - Politico

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти