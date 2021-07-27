"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп

У Сєвєродонецьку ями на дорозі засипали зліпками щелеп / Facebook

На Луганщині знайшли незвичайний спосіб для розв'язання злободенних проблем з ямами на дорогах. У Сєвєродонецьку вибоїну засипали зліпками щелеп, втомившись чекати "милостей" від шляховиків.

"Стоматологи чи комунальники? Хто класно відремонтував квартальну дорогу зліпками зубів?", – таким підписом супроводили фотографії, розміщені у фейсбук-групі "Регіон 13 / Новини Луганської області", яку ведуть у Сєвєродонецьку.

На знімках можна бачити, що ями в асфальті заповнені предметами, які дійсно сильно схожі на зліпки щелеп, які роблять ортодонти. У коментарях користувачі жартують про те, що дорогу не полагодили, а "запломбували". За словами місцевих жителів, на даній ділянці стоматологи постійно намагаються розв'язувати проблему з ямами своїми силами.

facebook.com / groups/severopolis

facebook.com / groups/severopolis

Попри це, "гіпсовий" ремонт у Сєвєродонецьку – не унікальний. Так у квітні в Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка яму на дорозі також "відремонтували" зліпками щелеп.

Зустрічаються й інші приклади дорожнього креативу. На Київщині люди висадили дерева вишні у дорожніх ямах. Тепер водії можуть здалеку помітити проблемну ділянку і об'їхати вибоїни без шкоди для автомобілів, поки інші не діють.

Раніше оригінальний "ремонт" провели в Солом'янському районі столиці. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.