Запорізьку АЕС у Енергодарі штурмували троє маленьких поросят

Енергодарські Ніф-Ніф, Наф - Наф і Нуф-Нуф дуже хотіли потрапити до станції.
У Запорізькій області троє маленьких поросят намагалися потрапити до будівлі атомної електростанції у Ерергодарі. Тварини були перелякані, і, можливо, намагалися потрапити до станції, щоб перечекати негоду. Вони активно бігали біля ЗАЕС і билися у вікна. Причини появи поросят біля станції залишилися невідомими.
Як повідомляє місцеве інформагентство Люстра.ТВ у Facebook, ситуація сталася днями на прохідній Запорізької атомної електростанції. Поросят вже прозвали місцевими Ніф-Ніфом, Наф-Нафом і Нуф-Нуфом, а мотиви їх спроби потрапити до станції невідомі.
"Цю трійку зняли сьогодні на прохідній ЗАЕС. Або хотіли сховатися від негоди, або просилися в енергетики... Судячи з того, що просилися вони дуже наполегливо - їм на станцію було ну дуууже треба", - підкреслюється у повідомленні.
Крокодили "на волі" у Ялті
- Нагадаємо, 19 червня у Ялті в результаті повені затопило місцевий крокодиляріум. Розплідник наповнився водою, і крокодилів, абсолютно несподівано, винесло водою зі своїх вольєрів.
- У результаті події близько 70 крокодилів опинилися на волі. Більшість тварин вдалося евакуювати, проте деяких зубастих хижаків довелося ще деякий час ловити
- Як заявили співробітники розплідника, ніхто з тварин не постраждав.