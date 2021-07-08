Запорізьку АЕС у Енергодарі штурмували троє маленьких поросят

Що шукали на АЕС троє поросят - залишається загадкою / Скріншот відео.ТВ

У Запорізькій області троє маленьких поросят намагалися потрапити до будівлі атомної електростанції у Ерергодарі. Тварини були перелякані, і, можливо, намагалися потрапити до станції, щоб перечекати негоду. Вони активно бігали біля ЗАЕС і билися у вікна. Причини появи поросят біля станції залишилися невідомими.

Як повідомляє місцеве інформагентство Люстра.ТВ у Facebook, ситуація сталася днями на прохідній Запорізької атомної електростанції. Поросят вже прозвали місцевими Ніф-Ніфом, Наф-Нафом і Нуф-Нуфом, а мотиви їх спроби потрапити до станції невідомі.

"Цю трійку зняли сьогодні на прохідній ЗАЕС. Або хотіли сховатися від негоди, або просилися в енергетики... Судячи з того, що просилися вони дуже наполегливо - їм на станцію було ну дуууже треба", - підкреслюється у повідомленні.

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