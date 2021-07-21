Заборона продажу алкоголю і сигарет в супермаркетах: в Україні пропонують відкрити спецмагазини

В Україні алкоголь можуть заборонити продавати в супермаркетах / Reuters

Продаж алкоголю та сигарет може бути заборонена в супермаркетах і продуктових магазинах в Україні.

Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. Такі новації містяться в законопроекті №5805, зареєстрованому народним депутатом від Слуги народу Георгієм Мазурашу.

Нардеп висунув пропозицію про те, що продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, звичайних і електронних сигарет, пристосування для куріння без згоряння тютюну і аксесуарів для них може здійснюватися тільки в спеціалізованих торгових точках. При цьому крім алкоголю і сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

У законопроекті передбачається, що в супермаркетах, продуктових магазинах і точках, де продаються спортивні або дитячі товари, реалізація алкогольної та сигаретної продукції буде категорично заборонена.

Мазурашу впевнений, що його законопроект допоможе Україні боротися з масовим вживанням алкоголю і сигарет, які призводять до захворювань, травм і смертей. Законопроект вже переданий на розгляд.

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Додамо, що згідно із законопроектом, магазин або супермаркет, який вирішить продавати сигарети або алкоголь, може бути покараний стягненням у розмірі 21 тисячі 180 гривень.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький оцінив ймовірність радикального підвищення цін на сигарети.

За словами "слуги народу", в Україні Ціна за пачку сигарет повинна дорівнювати 200 грн.