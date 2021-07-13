"Заробляємо копійки – й ті забирають": на Житомирщині розгорілася війна за чорницю

На Житомирщині розгорілася війна за чорницю / скріншот з відео

У Житомирській області селяни перекривають дорогу в ліс, аби не пустити туди приїжджих з Рівненської області збирачів чорниці. Щоб уникнути загострення конфліктів і зіткнень, поліції навіть довелося організувати в селі чергування.

Жителі села Липники незадоволені тим, що в місцевий ліс приїжджають цілі бригади збирачів чорниці, йдеться в сюжеті ТСН. За їхніми словами, ті "вибирають все – до останньої чорниці", а також пошкоджують ягідники.

"Їдуть до нас, вибирають... Ми заробляємо на ягоді копійки, а вони ще й ті у нас забирають", – скаржиться місцева мешканці Наталія Синяк.

Збір чорниці у Липниках та в довколишніх селах для тутешніх людей, дійсно, є чи не єдиним способом заробити собі на життя, наголошується в сюжеті. Тому місцеві щоранку блокують дорогу в ліс, щоб не пропускати "чужі" автомобілі. Самі ж приїжджі збирачі такі звинувачення відкидають. Кажуть, що після гребінки чорниця навіть краще росте.

До Житомирщини збирачам із сусідньої області їхати три години, за одноденну поїздку вони заробляють до семи тисяч гривень. Бусики, якими вони приїжджають, часто бувають переповнені, дітей садять просто на кошики. І це єдина формальна причина для поліції, щоб втручатися в ситуацію, адже заборонити приїжджим збір ягід вони не мають права.

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А от за порушення правил перевезення пасажирів, як пояснює заступник керівника сектору реагування патрульної поліції Коростенського районного управління поліції Ярослав Камінський, складають адмінпротокол.

У сюжеті ТСН ви детальніше дізнаєтесь про чорничні війни на Житомирщині:



Раніше Главред писав, що в Україні фермери масово знищують урожай знаменитої мелітопольської черешні. Вони пояснюють це тим, що цього року на ягоди немає попиту і вона нікому не потрібна.