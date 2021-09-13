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"Захистила честь великої країни": чемпіонка, яка проміняла Україну на РФ "відзвітувала" Путіну

13 вересня 2021, 10:59
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Спортсменка народилася в Донецьку, але у 2015 році отримала російське громадянство.

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Спортсменка вперше тріумфувала на Олімпійських іграх / Instagram marina_gold13

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 з синхронного плавання Марина Голядкіна, яка після початку війни на Донбасі переїхала до Росії, подякувала Володимиру Путіну за здійснену мрію.

24-річна синхроністка звернулася до президента Росії на церемонії вручення державних нагород золотим медалістам Олімпіади в Токіо, пише "Сьогодні".

"Я з дитинства мріяла стати олімпійською чемпіонкою і досі не можу повірити, що моя мрія збулася. Я народилася в спортивній родині в місті Донецьку, і в 2014 році переді мною стояв складний вибір: залишити свою мрію або дійти до кінця і зробити все можливе", — заявила Голядкіна і подякувала своїм тренерів і команду.

Не обійшлося і без дифірамбів у бік президента РФ.

"І сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами, Володимир Володимирович, і сказати голосно, що я захистила честь великої країни! Для мене це велике щастя", - заявила спортсменка.

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Пізніше на своїй сторінці в Instagram 24-річна синхроністка ще раз висловила подяку російському президенту.

читайте такожМагучіх після скандалу знову з'явилася на фото разом з росіянкою Ласіцкене"Я запам'ятаю цей день на все життя!!! Спасибі, Володимир Володимирович, за все! Я дуже сильно переживала.Трошки пишаюся собою, що зробила це", — написала спортсменка в соцмережах.

Марина Голядкіна: що відомо про уродженку Донецька

До 2015 року Голядкіна виступила за збірну України, а також за іноземні спортивні клуби. У 2013 році спортсменка стала бронзовим призером чемпіонату світу, який проходив у Барселоні. Марина, якій на той момент було 15 років, була наймолодшою в команді.

На чемпіонаті Бразилії у 2012 та 2013 роках уродженка Донецька завоювала золоту і бронзові медалі. У 2012-му скарбничку Голядкіної поповнило срібло чемпіонату Франції.

У 2015 році Марина Голядкіна змінила спортивне громадянство і стала виступати за збірну Росії з синхронного плавання. Спочатку вона хотіла переїхати до Іспанії, але ініціативу дочки не підтримала мама.

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала нові звинувачення на свою адресу після появи ще одного спільного фото з російською спортсменкою.

Як написала вона у своєму Facebook, фото, на якому вона зображена разом з росіянкою, зроблено на прохання польської спортсменки Каміли Ліцвінко.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Путін Олімпіада-2020
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