Зашквар Киви з дисертацією: спливли нові скандальні деталі

У нових версіях збірок конференцій МАУП з'явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито Іллі Киви.
Скандал навколо захисту дисертації народним депутатом від опозиційної платформи - за життя Іллею Кивою отримав новий поворот.
Міжрегіональна Академія Управління персоналом, де нардеп від ОПЗЖ проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було, пише Bihus.Info.
Журналісти звернули увагу на те, що у властивостях файлів з оновленими версіями збірок з матеріалами Киви, що з'явилися на сайті МАУП, відзначено час редагування за 27 квітня.
Зокрема, в нових версіях збірок з конференцій 2018 і 2019 з'явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито від Киви, йдеться в статті.
Крім того, станом на ранок 1 травня старі варіанти збірок, на які раніше посилалося видання, недоступні для перегляду.
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Скандал з дисертацією Киви:
- 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.
- Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
- Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.