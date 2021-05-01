Зашквар Киви з дисертацією: спливли нові скандальні деталі

Ілля Кива / УНІАН

Скандал навколо захисту дисертації народним депутатом від опозиційної платформи - за життя Іллею Кивою отримав новий поворот.

Міжрегіональна Академія Управління персоналом, де нардеп від ОПЗЖ проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було, пише Bihus.Info.

Журналісти звернули увагу на те, що у властивостях файлів з оновленими версіями збірок з матеріалами Киви, що з'явилися на сайті МАУП, відзначено час редагування за 27 квітня.

Зокрема, в нових версіях збірок з конференцій 2018 і 2019 з'явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито від Киви, йдеться в статті.

Крім того, станом на ранок 1 травня старі варіанти збірок, на які раніше посилалося видання, недоступні для перегляду.

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Скандал з дисертацією Киви: