Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів

У Слузі народу оцінили скандал з Миколою Тищенком / УНІАН

У фракції Слуга народу провели онлайн-засідання, на якому заслухали пояснення депутата Євгена Шевченка щодо його поїздки в Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкуванням дня народження дружини Миколи Тищенко.

Як повідомляє прес-служба партії, Шевченка не делегували ні "слуги народу", ні Міністерство закордонних справ або Офіс президента на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції було прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції СН у парламенті.

Депутати також вирішили, що Микола Тищенко повинен заплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить політична рада партії.

Як підкреслив Шевченко в ефірі каналу Україна 24, він припускає, що його виключать з фракції Слуга народу після поїздки до президента Білорусі Олександра Лукашенка, і має намір незабаром створити власний політичний проект.

"Сьогодні на фракції були обговорення з приводу мене, я так розумію будуть тепер голосування письмові, будуть роздані анкети, подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть і я за це подякую свою фракцію і піду у свій відкритий політичний шлях, і буду створювати свій політичний проект новий", — сказав Шевченко.

читайте такожСкандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у слузі народу заговорили про санкціїЗа словами парламентарія, його поїздці до столиці Білорусі передувало запрошення її президента.

У свою чергу глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що питання з приводу Євгена Шевченка необхідно вирішити шляхом голосування і підкреслив, що дипломатичні відносини – це сфера діяльності президента, а не народного депутата.

Корнієнко додав, що"потрібно відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання".

Скандал за участю Миколи Тищенка:

Нещодавно журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.

У той же час один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.

Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка: