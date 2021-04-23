УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів

23 квітня 2021, 10:44

Євген Шевченко заговорив про створення нового політичного проекту.

Тищенко отримав покарання рішенням фракції СН
У Слузі народу оцінили скандал з Миколою Тищенком / УНІАН

У фракції Слуга народу провели онлайн-засідання, на якому заслухали пояснення депутата Євгена Шевченка щодо його поїздки в Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкуванням дня народження дружини Миколи Тищенко.

Як повідомляє прес-служба партії, Шевченка не делегували ні "слуги народу", ні Міністерство закордонних справ або Офіс президента на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції було прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції СН у парламенті.

Депутати також вирішили, що Микола Тищенко повинен заплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить політична рада партії.

Як підкреслив Шевченко в ефірі каналу Україна 24, він припускає, що його виключать з фракції Слуга народу після поїздки до президента Білорусі Олександра Лукашенка, і має намір незабаром створити власний політичний проект.

"Сьогодні на фракції були обговорення з приводу мене, я так розумію будуть тепер голосування письмові, будуть роздані анкети, подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть і я за це подякую свою фракцію і піду у свій відкритий політичний шлях, і буду створювати свій політичний проект новий", — сказав Шевченко.

читайте такожСкандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у слузі народу заговорили про санкціїЗа словами парламентарія, його поїздці до столиці Білорусі передувало запрошення її президента.

У свою чергу глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що питання з приводу Євгена Шевченка необхідно вирішити шляхом голосування і підкреслив, що дипломатичні відносини – це сфера діяльності президента, а не народного депутата.

Корнієнко додав, що"потрібно відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання".

Скандал за участю Миколи Тищенка:

  • Нещодавно журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
  • Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
  • У той же час один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.

Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:

  • Раніше керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
  • За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
  • Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
  • Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.
Микола Тищенко Євген Шевченко Слуга народу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Україну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар АмосоваУкраїну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар Амосова Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів УкраїниШойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії

Останні новини

08:28
Що вийшло з моди у 2021 році: головні антитренди весни-літа
08:00
Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков Відео
07:46
Масло ши: в чому переваги для здоров'я Відео
07:24
У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію Відео
07:15
Експерт пояснив, чому Кремль відклав плани щодо вторгнення в Україну Відео
Реклама
07:00
Дочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесію Фото
06:57
Чому Москва панікує через турецькі Байрактари для України Погляд
06:38
Свіжий гороскоп всіх знаків Зодіаку: великий успіх та прибуткова пропозиція Відео
06:30
"Вакцинація не врятує": експерт заявив про неминучість повного локдауну Відео
06:01
Вчені з'ясували, яка звичка робить життя коротше на десятиліття Відео
05:24
Ведуча Орла і решки похвалилася схудлою фігурою у відвертому купальнику
05:02
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
04:28
У США оцінили загрозу повномасштабної війни РФ проти України Відео
03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19 Відео
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
Реклама
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
Реклама
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти