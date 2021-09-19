Застряг копитом між коліями: на Волині для порятунку коня довелося зупиняти потяг (фото)

Кінь застряг прямо на переїзді / ДСНС України

Незвичайний інцидент стався 18 вересня у м. Рожище Волинської області. Співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями і бетонною плитою залізничного переїзду.

Щоб рятувальна операція була успішною, довелося навіть зупинити рух електропотяга Ковель – Луцьк. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою та врятували свійську тварину з пастки, повідомляє пресслужба ДСНС.

Кінь внаслідок інциденту не постраждав.

Рятувальники звільнили тварину / ДСНС України

Як повідомляв Главред, смертельна аварія за участю коня сталася в Харкові на Клочківському узвозі. Легковий автомобіль Volkswagen Passat здійснив наїзд на дівчину, яка їхала на коні. Внаслідок аварії кінь помер на місці події.

Нагадаємо, у Херсонській області в м. Скадовську коня "перетворили" на зебру і катали на ній відпочивальників. Тварину настільки реалістично розмалювали, що деякі навіть засумнівалися в тому, чи не справжнісінька зебра. Проте користувачі мережі стали яро обурюватися таким способом заробітку.