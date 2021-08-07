Засипані вулиці і побиті городи: Харків спіткала стихія

У Харкові випав град / соцмережі

Харків у суботу, 7 серпня, спіткала негода. Найбільшим чином постраждали два мікрорайони міста.

Як повідомляє Харківський регіональний центр гідрометеорології, в місті випав великий град, який пошкодив рослини.

"Потужні грози і великий град виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що опади з градом випали в районі Північної Салтівки і Великої Данилівки.

При цьому, незабаром дощові хмари і градові вогнища розвинулися по всій території області. Синоптики пояснюють це відступом вологої повітряної маси з півдня.

Нагадаємо, напередодні негода зачепила Полтаву. Містом пронеслася сильна злива зі шквальним вітром. Стихія розгулялася до такої міри, що миттєво повалила дерева, зірвала дахи з будинків і пошкодила автомобілі.

Також раніше у Львові через сильну зливу з ураганним вітром померла молода закохана пара. Хлопець прийшов до дівчини на перше побачення. Вони зустрілися в парку. Там же на лавочці вирішили перечекати дощ. Але на них впало дерево і ліхтар.