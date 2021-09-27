Затягнув у парк: в Одесі жорстоко зґвалтували і пограбували дівчинку

Чоловік зґвалтував дівчину / pixabay

В Одесі в Малиновському районі 29-річний чоловік затягнув у парк і зґвалтував 21-річну дівчину.

Як розповідають у Нацполіції Одеської області, чоловік напав на дівчину, коли вона поверталася додому.

"За попередніми даними, на дівчину, яка поверталася з роботи в п'ятницю, 24 вересня, напав 29-річний чоловік. Він затягнув її в парк, де зґвалтував і вкрав мобільний телефон і 3 тисячі грн", - йдеться в повідомленні.

Потерпіла звернулася в поліцію. Правоохоронці розшукали зловмисника.

Це - уродженець Роздільнянського району Одеської області.

Реклама

Йому інкримінують ч.1 ст. 152 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває слідство.

читайте такожЗґвалтували та вивезли за село: під Полтавою судять знайомих загиблої 16-річної дівчини

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.