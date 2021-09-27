Затягнув у парк: в Одесі жорстоко зґвалтували і пограбували дівчинку

За скоєне чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.
В Одесі в Малиновському районі 29-річний чоловік затягнув у парк і зґвалтував 21-річну дівчину.
Як розповідають у Нацполіції Одеської області, чоловік напав на дівчину, коли вона поверталася додому.
"За попередніми даними, на дівчину, яка поверталася з роботи в п'ятницю, 24 вересня, напав 29-річний чоловік. Він затягнув її в парк, де зґвалтував і вкрав мобільний телефон і 3 тисячі грн", - йдеться в повідомленні.
Потерпіла звернулася в поліцію. Правоохоронці розшукали зловмисника.
Це - уродженець Роздільнянського району Одеської області.
Йому інкримінують ч.1 ст. 152 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
За скоєне чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває слідство.
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