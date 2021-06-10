Заштовхали до машини та поїхали геть: у Києві викрали бізнесмена

У Києві викрали бізнесмена

У Києві сталося викрадення бізнесмена із Сербії просто посерд вулиці - його заштовхали до машини і поїхали геть, пише Київ Оперативний у Facebook.

Про подію правоохоронцям розповів товариш підприємця, коли той перестав виходити на зв'язок.

Також в Мережі опублікували відео, зняте камерою спостереження - на кадрах показаний момент нападу на чоловіка.

Сам інцидент трапився на Подолі вночі 7 червня. Викраденим виявився громадянин Сербії Милован Роганович, бізнесмен, власник компанії "Дельта Спорт".

Як видно на ролику, підприємець стояв на вулиці і спілкувався по телефону. Поруч у цей нічний час нікого не було. До чоловіка під'їжджає чорний автомобіль, з якого виходять двоє зловмисників в масках і чорному одязі, а потім до них приєднується третій викрадач. Вони хапають свою жертву і заштовхують до салону позашляховика, після чого їдуть геть.

Також стало відомо, що поліція за фактом викрадення відкрила провадження і проводить перевірку, з'ясовує обставини події.

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Компанія Дельта Спорт (DELTA SPORT) працює в Україні з 1998 року і має свої роздрібні мережі в Україні, Казахстані, Білорусі. Займається продажем і дистрибуцією продукції відомих брендів спортивного взуття та одягу.

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