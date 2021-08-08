Затопило будинки та вулиці: потужний удар стихії налетів на курорти Кирилівку і Залізний Порт

В результаті зливи в селищі Кирилівка двори перетворилися на справжні озера.
В результаті інтенсивних дощів в курортній Кирилівці Запорізької області були затоплені приватні двори і вулиці.
За даними гідрометстанцій, в Кирилівці 7 серпня був сильний дощ і шквальний вітер швидкістю до 20 метрів в секунду, повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.
Після удару негоди місцеві жителі розповіли про наслідки в соцмережах, при цьому в результаті зливи в селищі двори перетворилися на озера.
Крім того, затопленими виявилися три домогосподарства на Приморському бульварі.
На фото відображено, що двори перетворилися на озера, а вода потрапила навіть у будинки.
У той же час від негоди постраждав ще один курорт - Залізний Порт в Херсонській області.
Після дощу Центральна вулиця, що веде до пляжу, була затоплена, зливова каналізація не справлялася з потоком води. Людям доводилося йти по воді вбрід або рятуватися на вузеньких тротуарах.
Нагадаємо, раніше в Україні потужний ураган наробив біди.
Як повідомляє ДСНС в Україні через сильний дощ, гроз і пориви вітру знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях.