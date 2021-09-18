Затягнули до підвалу і знімали все на камеру: подробиці потрійного зґвалтування 14-річної закарпатки

На Закарпатті троє підлітків поглумилися над односелицею / ua.depositphotos.com

У Закарпатській області взяли під варту трьох підлітків віком 14 та 15 років, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні 14-річної односелиці.

Як повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури, слідство встановило, що наприкінці серпня в одному з населених пунктів району троє підлітків затягнули 14-річну дівчину до підвалу будинку одного з хлопців.

З'ясувалося, що саме в тому підвалі кривдники ґвалтували неповнолітню. Водночас свої знущання хлопці знімали на камеру мобільного телефону.

За деякий час про зґвалтування дізналися рідні дівчини, і звернулася із заявою в поліцію.

Зараз у справі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини злочину.

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Тим часом постраждалій дівчині надають необхідну допомогу, кажуть у прокуратурі.

Трьом неповнолітнім оголосили підозру та взяли під варту за фактом групового зґвалтування 14-річної дівчини за ч.3 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої).

читайте також"Кинув на підлогу і поглумився": у Чернігові чоловік зґвалтував 13-річну школяркуРаніше йшлося про те, що на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрювали, що до зґвалтування причетні двоє 15-річних та 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.