Затягнуло у вир, батько не зміг врятувати: у Десні на Чернігівщині знайшли тіло 10-річної дівчинки / Нацполіція

Трагедія сталася в Чернігівській області - там в селі Авдіївка Куликівської Об'єднаної територіальної громади в річці Десна вир затягнув 10-річну дівчинку. Через два дні знайшли її тіло.

Як повідомляє видання ЧEline, 18 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Авдіївка в річці Десна зникла десятирічна дівчинка. Дві доби дитину шукали два десятки поліцейських і рятувальників.

За попередньою інформацією, 10-річна дівчинка з 14-річним братом і батьком відпочивали на піщаній косі, яка простягається в бік середини річки.

Відзначається, що вода там ледь досягає колін дорослої людини. Але раптово сім'я натрапила на яму з виром. У вир почало затягувати обох дітей, які не вміють плавати. Батько намагався врятувати їх, але дівчинка швидко зникла з його поля зору.

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До пошуків дитини одразу долучилися небайдужі громадяни. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Також до пошуків долучилися представники ювенальної превенції, водної поліції, сектору поліцейської діяльності №1 (с.Куликівка), водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

Пошуки 10-річної дівчинки тривали майже дві доби. Вранці у вівторок, 20 липня, місцеві жителі виявили та підняли на поверхню її тіло. Про це повідомили у ДСНС у Чернігівській області.

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не вміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, яка потрапила під воду, затримує дихання й активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

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