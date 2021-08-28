Затяжне похолодання: синоптики уточнили прогноз на завтра

В Україну йде похолодання

У неділю, 29 серпня, погода поділить країну на дві частини - в одній переважатиме комфортна суха і сонячна температура. Однак в іншій - буде прохолодно і очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Похолодання і дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також у Вінницькій та Житомирській областях. Стовпчики термометрів там будуть досягати в середньому + 19 + 23 градусів.

У північних областях опадів не прогнозуються. Вночі + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть + 25 + 27 градусів.

На Сході очікується сухий і сонячний день, а повітря прогріється до +30 +32 градусів.

У південних областях буде жарко і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень очікується +30 +32 градусів в Одесі, в Херсоні та Миколаєві до +31 +33, градусів.

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У центральній частині опадів не очікується, можливий шквальний вітер. Вночі від +14 до +16 градусів, вдень прогріється до +27 + 29 градусів.

У Києві дощ з грозою очікується вдень. Температура повітря складе від + 25 до +27 градусів. Нічна температура в столиці складе + 13 + 15 градусів, без опадів.

В останні вихідні літа в Україні температура підвищиться в західних і північних областях до 25-28 вище нуля. З 1 вересня в Україні очікується зниження температури до + 15...+ 20 градусів, прогнозує заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

У свою чергу, синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала розповіла, що, за попередніми прогнозами, погода в Україні 1 вересня у більшості областей буде теплою. Температури коливатимуться в межах + 25... + 30 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки на Заході – там очікується +22... + 24 градуси.