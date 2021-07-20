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Завис на антені: у Чернівцях жінка врятувала життя сусідові, який застряг між 7 і 8 поверхами

20 липня 2021, 16:16

Чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своєю співмешканкою і раптом випав з вікна.

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Чоловік сидів на антені / Facebook

Курйозний випадок стався у Чернівцях. Саме так його можна назвати, завдяки щасливому закінченню, адже те, що сталося, могло мати дуже плачевний кінець.

Чоловік випав з вікна 8 поверху багатоповерхівки. Однак при падінні він зачепився за супутникову антену сусідки знизу, що і утримало його, і врятувало життя.

Як повідомили в прес-службі МВС України, в поліцію надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхівки про те, що на її антені на 7 поверсі сидить незнайомий. Копи прибули за викликом і допомогли чоловіка благополучно спуститися з антени.

За словами жертви падіння, будучи п'яним, він випадково випав з вікна і зачепився за антену сусідки.⠀

На даний момент потерпілий перебуває під наглядом медиків.

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Нагадаємо, у Львові з балкона третього поверху випав 30-річний чоловік, який намагався потрапити додому. Він забув ключі від квартири і перелазив через сусідський балкон в своє житло.

Він не втримався і впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Також Главред писав, що українка Анжеліка Срабьянц впала з балкона в Стамбулі і загинула після сварки з хлопцем-турком. Момент трагедії потрапив на відео, і в мережі з'явилися кадри з останніми хвилинами життя 33-річної жінки.

Після загибелі Українки поліція затримала бойфренда Бурака Ерджана, за підозрою в умисному вбивстві. У залі суду чоловік розповів, що того дня пара вирушила в ресторан, де пообідали і випили алкоголь. В цей час між ними спалахнула сварка через ревнощі.

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