Завис на антені: у Чернівцях жінка врятувала життя сусідові, який застряг між 7 і 8 поверхами

Чоловік сидів на антені / Facebook

Курйозний випадок стався у Чернівцях. Саме так його можна назвати, завдяки щасливому закінченню, адже те, що сталося, могло мати дуже плачевний кінець.

Чоловік випав з вікна 8 поверху багатоповерхівки. Однак при падінні він зачепився за супутникову антену сусідки знизу, що і утримало його, і врятувало життя.

Як повідомили в прес-службі МВС України, в поліцію надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхівки про те, що на її антені на 7 поверсі сидить незнайомий. Копи прибули за викликом і допомогли чоловіка благополучно спуститися з антени.

За словами жертви падіння, будучи п'яним, він випадково випав з вікна і зачепився за антену сусідки.⠀

На даний момент потерпілий перебуває під наглядом медиків.

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Нагадаємо, у Львові з балкона третього поверху випав 30-річний чоловік, який намагався потрапити додому. Він забув ключі від квартири і перелазив через сусідський балкон в своє житло.

Він не втримався і впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

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