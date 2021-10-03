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Зав'язалася сварка в супермаркеті: у Чернігові по-звірячому побили двох правоохоронців, один з них помер

3 жовтня 2021, 09:24

6 хлопців побили двох поліцейських через сварку, яка сталася в супермаркеті. Один з поліцейських помер, інший в лікарні.

Побиття, кулаки, бійка
Зав'язалася сварка в супермаркеті: у Чернігові по-звірячому побили двох правоохоронців, один з них помер / ua.depositphotos.com

У Чернігові по-звірячому побили двох правоохоронців, унаслідок чого один з них помер, а другий опинився на лікарняному ліжку в реанімації. На правоохоронців напали під час конфлікту, який зав'язався з шістьма особами в супермаркеті.

Як повідомили у Нацполіції Чернігівської області, конфлікт стався на вулиці Незалежності. Там 6 хлопців побили двох поліцейських через сварку, яка сталася в супермаркеті. Один з поліцейських помер, інший в лікарні.

"На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події", — повідомили в поліції.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі поліцейського. Триває слідство.

Раніше йшлося про те, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.

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