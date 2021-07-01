Поскупилися на путівки: на Київщині замість дітей-пільговиків на море поїхали діти чиновників

Діти-пільговики залишилися без обіцяного відпочинку / Reuters

У селищі Димер Київська область спалахнув скандал навколо путівок в Дитячий табір. Замість дітей-пільговиків вони дісталися дітям співробітників міськради.

Як повідомляє ТСН, батько одного з "потерпілих" Василь стверджує, що його син повинен був виїхати до моря в Очаків, проте замість нього поїхала інша дитина.

Відзначається, що список з 70 дітей, вже підписаний і затверджений мокрою печаткою, потрапив в Мережу випадково, завдяки одному з депутатів Димерської міськради. І в ньому справжні імена тих, хто повинен був потрапити на відпочинок, фінансований державою. Однак насправді виявилося все по-іншому. Ті, кого в списку немає, купаються в морі, а ті, хто в ньому є, сидять вдома.

На цей день якраз збіглося засідання сесії міськради, яке і почалася з даного питання. Тим часом, люди не стали чекати рішення депутатів і вийшли на вулиці з криками.

Миттєво колишня керівниця служби у справах дітей розповіла, що списки складала саме вона. Після інциденту і її, і бухгалтера, який закупив путівки, звільнили.

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Жінка стверджує, що перелік прізвищ тих, "хто поїхав насправді, вона формувала за заявками, які пільговики подали завчасно". Більше того, вона каже, що розсилала цю інформацію по навчальних закладах, але дані чомусь отримали не всі.

У міськраді додали, що їхні діти нібито теж були пільговиками і перебували на диспансерному обліку. Однак цю інформацію ще вивчатимуть.

Також наголошується, що вартість путівок відшкодують "счастліие" батьки, які відправили своїх чад на відпочинок, а хлопці, які не потрапили на море, обов'язково там побувають в поточному році.

Нагадаємо, у таборі Артек в окупованому Криму виявлено випадки захворювання коронавірусом. Цю інформацію підтвердили і в самому дитячому центрі.

Дітей і тих, хто з ними контактував, відправили під медичне спостереження терміном на 14 днів в обсерватор. При цьому не уточнюється, скільки конкретно заражених в Артеку. За непідтвердженими даними ЗМІ, COVID - 19 виявили у шістьох дітей. При цьому табір продовжує працювати в звичайному режимі.