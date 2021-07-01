Живцем і через суд: полтавчака "поховала" свого чоловіка

Анатолію Маковському сказали: "ви - мертвий!"/Суспільне

У Полтаві стався курйозний випадок. Чоловік вирішив відновити документ, проте замість цього дізнався про власну смерть. З'ясувалося, що суд прийняв відповідне рішення на підставі заяви його дружини, пише "Суспільне".

Відзначається, що чоловік перебував у місцях позбавлення волі, а вишев на волю вирішив відновити ідентифікаційний код і відправився в податкову інспекцію. Там сказали, що він числитися мертвим ще з 2010-го року.

"Мені дзвонять, кажуть:"так і так, розумієте, ви мертвий". Я кажу: "в якому сенсі?"."Ось так, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене в 2010-му році поховав. Я в шоці", - каже потерпілий.

Як виявилося, тоді до суду прийшла дружина чоловіка і заявила, що її чоловік Анатолій в 2007 році вийшов з дому і досі не повернувся. Більш того, вона сказала, що протягом наступних трьох років про нього нічого не було відомо. На підставі цих свідчень голова судової інстанції Віктор Рябченко визнав чоловіка мертвим.

Сам потерпілий каже, що весь цей час він був у Полтаві, а в розшук його ніхто не подавав.

"Я ж не зобов'язаний сидіти в тому селі. На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, але нічого. Це вони три роки просто так просиділи, пробули, думають: "та судимий, може десь сидить, а може вбили". Це треба все перевіряти. Вони просто поставилися халатно", - додав чоловік.

Нагадаємо, у місті Лубни у Полтавській області дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей. В ході обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони та грошові кошти. В одному з банків був відкритий рахунок на суму близько 660 тисяч гривень. Фігурантки злочину-73-річна пенсіонерка та її 72-річна спільниця. Їм загрожує до 12 років в'язниці.