Зеленська в білосніжному вбранні затьмарила дружину еміра Катару

Олена Зеленська в Катарі / Instagram

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася в елегантному образі на зустрічі з другою дружиною 3-го еміра Катару – шейхою Мозой бінт Насер аль-Міснед.

Зеленська прийшла в костюмі білого кольору, який складається з жакету і довгої спідниці.

Свій образ перша леді доповнила світлою сорочкою, бежевими лодочками на підборах і чорною захисною маскою для обличчя.

"Сьогодні мала задоволення поспілкуватися з шейхою Мозою бінт Насер аль-Міснед. Людиною, яка вже 26 років очолює Катарський фонд освіти, науки і суспільного розвитку. На зустрічі ми обговорили низку питань, пов'язаних з подоланням наслідків пандемії COVID-19, культурно-гуманітарною співпрацею та підтримкою молоді", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Зеленської в Instagram.

Зазначимо, вчора президент України і перша леді прибули в Катар. Перша леді прилетіла також в дуже стильному образі. Так, з літака вона вийшла в довгій спідниці молочного кольору, яку скомбінувала з подовженим піджаком. Підкреслила образ лодочками на середньому каблуці і хусткою з яскравим принтом.

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