Зеленський анонсував нові санкції після засідання РНБО

Зеленський заявив про нові санкції РНБО / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції за причетність до контрабанди.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони прийняли новий пакет санкцій проти контрабандистів.

Зеленський заявив, що РНБО вирішила запровадити санкції проти 12 осіб, причетних до контрабанди.

"Персональні санкції. РНБО вводитиме санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб", - сказав президент України.

Також на засіданні Ради національної безпеки і оборони України обговорили обстановку в зоні бойових дій на Донбасі.

За словами глави держави, ситуація в зоні ООС є контрольованою.

Всього на засіданні розглянули сім питань, деталі по темі Донбасу не можуть бути розкриті, проте Зеленський зазначив, що наша армія готова до всього.

"Деякі деталі обговоримо з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це буде своєрідною підготовкою до зустрічі в нормандському форматі, - заявив Зеленський.

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Санкції проти контрабандистів - про що раніше повідомляв Главред:

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".