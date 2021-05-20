Зеленський анонсував створення офісу Кримської платформи: чим він займатиметься

В Україні буде створено офіс Кримської платформи / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт Кримської платформи – це серйозний крок для деокупації анексованого Росією півострова.

Під час великої прес-конференції 20 травня глава держави заявив, що буде створено офіс Кримської платформи, в якому юристи та економісти будуть займатися питаннями окупованого Криму, зокрема гуманітарною допомогою і питаннями українців, яких Росія незаконно утримує у в'язницях і в Криму, і в РФ.

За словами президента, перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві. Очікується приїзд безлічі високопоставлених представників іноземних держав. Серед них президенти, глави урядів, міністри закордонних справ, спікери та інші делегати.

При цьому Зеленський відмовився озвучити список країн, які візьмуть участь у саміті.

"Це (участь у саміті, - ред.) ризик для всіх країн ускладнити відносини з Російською Федерацією. Росія дуже важко сприймає Кримську платформу", - сказав президент.

Кримська платформа - про що раніше писав Главред:

26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них - доручення Кабміну про організацію Кримської платформи.

Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.

Сполучені Штати Америки підтримують створення Україною переговорного майданчика Кримська платформа. Планується, що американська держава буде представлена на саміті на високому рівні.

Організатори саміту Кримська платформа вирішили засекретити список учасників. Це зроблено у зв'язку із заявами Росії" про загрозу проекту для територіальної цілісності РФ.