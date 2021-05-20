Зеленський анонсував створення офісу Кримської платформи: чим він займатиметься

Саміт Кримської платформи - це серйозний крок для деокупації анексованого Росією півострова, заявив президент України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт Кримської платформи – це серйозний крок для деокупації анексованого Росією півострова.
Під час великої прес-конференції 20 травня глава держави заявив, що буде створено офіс Кримської платформи, в якому юристи та економісти будуть займатися питаннями окупованого Криму, зокрема гуманітарною допомогою і питаннями українців, яких Росія незаконно утримує у в'язницях і в Криму, і в РФ.
За словами президента, перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві. Очікується приїзд безлічі високопоставлених представників іноземних держав. Серед них президенти, глави урядів, міністри закордонних справ, спікери та інші делегати.
При цьому Зеленський відмовився озвучити список країн, які візьмуть участь у саміті.
"Це (участь у саміті, - ред.) ризик для всіх країн ускладнити відносини з Російською Федерацією. Росія дуже важко сприймає Кримську платформу", - сказав президент.
Кримська платформа - про що раніше писав Главред:
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них - доручення Кабміну про організацію Кримської платформи.
- Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.
- Сполучені Штати Америки підтримують створення Україною переговорного майданчика Кримська платформа. Планується, що американська держава буде представлена на саміті на високому рівні.
- Організатори саміту Кримська платформа вирішили засекретити список учасників. Це зроблено у зв'язку із заявами Росії" про загрозу проекту для територіальної цілісності РФ.
Анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.