Зеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020

Зеленський привітав Україну з виходом в 1/4 Євро / соцмережі

Збірна України здобула історичну перемогу в матчі зі шведами з рахунком 2:1. Тепер наша національна команда зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020.

З видатною перемогою українців привітав і президент України Володимир Зеленський. Він особливо зазначив, що вітальні слова і слова підтримки прозвучали б від нього незалежно від результату.

"Так-а-а, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро !!! Неймовірна напруга, божевільна

"заруба" в екстра-таймі і феєрична розв'язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect - Ви справжні бійці! Бесєдін - здоров'я. Слава Україні!". - написав президент у Twitter.

Трохи пізніше в Telegram Зеленський написав, що не сумнівався в сьогоднішній перемозі українців.

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"Ми вболівали за вас всією душею! Ми дякуємо Вам від щирого серця! Ми пишаємося вами всією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!"- зазначив президент.

А у Facebook Володимир Зеленський зазначив, що збирався "написати саме ці слова – незалежно від результату".

"І навіть обнадіяв, що і після 1/4, 1/2 або навіть фіналу готовий їх повторити. Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були ми. Україна! Команда, яка налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда - Україна!",- емоційно підкреслив Зеленський.

Відзначимо, збірна України в 1/4 фіналу зіграє зі збірною Англією в Римі 3 липня.