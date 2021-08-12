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Зеленський лідирує, Порошенко наздоганяє: свіжі президентські та партійні рейтинги

12 серпня 2021, 17:15

Українців опитували на предмет того, як вони проголосують, якби вибори президента України і до Верховної Ради пройшли вже в неділю, 15 серпня.

Зеленський
Володимир Зеленський / УНІАН

Якби вибори президента відбулися найближчої неділі,15 серпня, то найбільше голосів отримав би чинний керівник держави Володимир Зеленський. Такі результати показало опитування, яке провели співробітники Українського інституту майбутнього.

За Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойко ‒ 10,3%, за Смешко ‒ 6,7%.

Далі, Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.

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Потім, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать результати опитування, в Національному розрізі за партію Слуга народу проголосували б 22,2% тих, хто збирається на дільниці і визначився з вибором, за європейську солідарність ‒ 16%, за "Батьківщину" ‒ 14%, за ОПЗЖ ‒ 13,6%, за "Силу і честь" ‒ 6%.

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Близькі до подолання п'ятивідсоткового бар'єру "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%) і партія "Наші" (4,5%).

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Нагадаємо, раніше, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

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