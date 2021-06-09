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Зеленський на передовій пообідав у солдатській їдільні та вручив подарунки

9 червня 2021, 22:11

Українські позиції, на яких побував глава держави, розташовані у 700 метрах від противника.

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Зеленсикй відвідав Донбас

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушив на передову, де пообідав разом із військовослужбовцями у солдатській їдальні, пише пресслужба Офісу глави держави.

Українські позиції, на яких побував глава держави, розташовані в 700 метрах від противника. Зеленський зустрівся з військовими, які несуть службу на передовій, і ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів - вона значно знизилася за останні 7-10 днів. Однак є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли", - зазначив глава держави.

Також, за його словами, важливо бачити, що українські бійці добре озброєні і забезпечені всім необхідним, а також розуміти, чого вони потребують.

Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців.

"Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні - від того, як виглядають наші бійці, від їхніх поглядів, очей - чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів", - сказав президент, зазначивши, що обличчя захисників України завжди випромінюють спокій і героїзм.

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Зеленський зазначив, що державні службовці і депутати також повинні частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових і брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

"Відвідування наших захисників - це завжди для мене честь. Я заряджаюся і надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", - зазначив Зеленський.

Президент також вручив бійцям державні нагороди та цінні подарунки.

"Просто хочу подякувати кожному із вас, кожному військовому за те, що кожен день захищаєте Україну. Бажаю вам та вашим родинам добра, здоров'я, щастя. Повертайтеся живими з боїв", - підкреслив глава держави.

Зеленський пообідав разом із військовослужбовцями в солдатській їдальні.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проєкт несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, при якому у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Володимир Зеленський новини України Офіс президента новини Донбасу
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