Зеленський нарвався на позов позбавленого громадянства топконтрабандиста

Володимир Зеленський / president.gov.ua

На президента Володимира Зеленського подав до суду підприємець Олександр Єрімічук, проти якого рішенням Ради нацбезпеки ввели санкції за контрабандизм, після чого він був позбавлений громадянства України.

Як говориться в матеріалах, розміщених на порталі Судова влада України, позивач просить суд скасувати санкції.

Зазначимо, що третіми особами в позові вказані Рада нацбезпеки і оборони і Служба безпеки України.

Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати Указу президента №14/2021, виданий 3 квітня 2021 року.

Призначено склад суду, який слухатиме справу Єрімічука проти Зеленського. Засідання відбудеться в Касаційному адміністративному суді.

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Раніше Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Єрімічуком.

Позбавлення громадянства топ-контрабандистів: