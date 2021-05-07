Зеленський нарвався на позов позбавленого громадянства топконтрабандиста

Олександр Єрімічук просить визнати протиправним і скасувати указ президента про санкції.
На президента Володимира Зеленського подав до суду підприємець Олександр Єрімічук, проти якого рішенням Ради нацбезпеки ввели санкції за контрабандизм, після чого він був позбавлений громадянства України.
Як говориться в матеріалах, розміщених на порталі Судова влада України, позивач просить суд скасувати санкції.
Зазначимо, що третіми особами в позові вказані Рада нацбезпеки і оборони і Служба безпеки України.
Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати Указу президента №14/2021, виданий 3 квітня 2021 року.
Призначено склад суду, який слухатиме справу Єрімічука проти Зеленського. Засідання відбудеться в Касаційному адміністративному суді.
читайте такожПолітолог розповів, як спрацюють санкції РНБО проти контрабандистів
Раніше Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Єрімічуком.
Позбавлення громадянства топ-контрабандистів:
- Троє фігурантів з санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, позбавлені українського громадянства.
- Готується передбачена законодавством процедура депортації цих трьох колишніх громадян України.
- Йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) і Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).