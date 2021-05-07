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Зеленський нарвався на позов позбавленого громадянства топконтрабандиста

7 травня 2021, 19:39

Олександр Єрімічук просить визнати протиправним і скасувати указ президента про санкції.

Єримичук подав до суду на Зеленського
Володимир Зеленський / president.gov.ua

На президента Володимира Зеленського подав до суду підприємець Олександр Єрімічук, проти якого рішенням Ради нацбезпеки ввели санкції за контрабандизм, після чого він був позбавлений громадянства України.

Як говориться в матеріалах, розміщених на порталі Судова влада України, позивач просить суд скасувати санкції.

Зазначимо, що третіми особами в позові вказані Рада нацбезпеки і оборони і Служба безпеки України.

Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати Указу президента №14/2021, виданий 3 квітня 2021 року.

Призначено склад суду, який слухатиме справу Єрімічука проти Зеленського. Засідання відбудеться в Касаційному адміністративному суді.

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Раніше Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

  • Вадимом Альперіним;
  • Олександром Чудаковим;
  • Віктором Шерманом;
  • Олександр Кравченко;
  • Володимиром Дідухом;
  • Іваном Бокало;
  • Валерієм Пересоляком;
  • Юрієм Кушніром;
  • Орестом Фирманюком;
  • Олександром Єрімічуком.

Позбавлення громадянства топ-контрабандистів:

  • Троє фігурантів з санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, позбавлені українського громадянства.
  • Готується передбачена законодавством процедура депортації цих трьох колишніх громадян України.
  • Йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) і Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).
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