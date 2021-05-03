Зеленський назвав себе вихідцем з СРСР і розповів, чого йому не вистачало

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі та країн Балтії підписали Спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці прийняття першої польської конституції.

У документі, оприлюдненому прес-службою Офісу президента зазначається, що лідери п'яти держав зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю прийняття Конституції Польщі.

"Лідери України, Польщі, Естонії, Литви та Латвії, згадуючи досвід, пишаючись досягненнями нинішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивляться в майбутнє. Висловлюємо впевненість, що успіх нашої спільної спадщини і спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і будинок, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, безсумнівно, відносяться: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність", - наголошується в декларації.

Підкреслюється, що об'єднується Європа повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

"З розумінням і підтримкою ставимося до прагнень всіх націй регіону, з якими наші народи об'єднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи і демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, благополуччя і стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу і співпраці держав, які ми представляємо", - резюмували лідери п'яти країн.

Під час вступного слова в ході дискусії президентів, що транслювався в Facebook ОП, Зеленський нагадав про те, що він сам народився в СРСР.

"І хочу сказати: там були плюси, були мінуси, але там не було у людей права на свободу слова, права вибору, права приватної власності", - підкреслив президент.

Переговори Зеленського з Путіним: