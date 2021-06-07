Зеленський назвав терміни зустрічі з Байденом у США

Зеленський висловився про зустріч з Байденом / Reuters

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом подякував американському лідеру за запрошення відвідати Білий дім.

Як написав у Twitter глава держави, його офіційний візит до США має відбутися вже в липні 2021 року.

За словами Зеленського, на порядку денному майбутнього візиту буде розширення стратегічної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

"Дякую Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже чекаю зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України і США", - заявив Зеленський.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.

За словами Саллівана, Байден висловив бажання зустрітися із Зеленським після повернення з Європи, де він планує поговорити з президентом Росії.

"Він сказав президенту Зеленському, що з нетерпінням чекає можливості вітати його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа, після того, як він повернеться з Європи", - сказав представник Адміністрації президента США.

Зазначимо, сьогодні відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. Лідери поговорили перед тим, як Байден зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві.

Під час розмови Байден запевнив, що відстоюватиме суверенітет України.

Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.

За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.

У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.

Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.