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"Зеленський не знає, куди він потрапив": засновник УБОЗ оцінив загрозу життю президента

24 вересня 2021, 07:28

Валерій Кур впевнений, що головною версією замаху на помічника Зеленського Сергія Шефіра повинна бути політична.

Валерій Кур
Валерій Кур прокоментував замах на Сергія Шефіра / скріншот

Засновник Управління по боротьбі з організованою злочинністю Валерій Кур заявив, що у чинного глави держави Володимира Зеленського дуже багато ворогів - стільки, скільки не було у жодного президента в новітній історії України.

Він зазначив в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі на 1+1, що впродовж свого життя бачив, як змінилися 15 керівників, починаючи з радянського диктатора Сталіна і до президентів незалежної України. Але такого тиску на владну вертикаль, як тепер, він не пам'ятає.

"На сьогоднішній момент я побачив, що ведеться безпрецедентна атака на вертикаль влади. Стільки ворогів, як у нього (президента Зеленського, - ред.), я не бачив у жодного президента останніх часів", - сказав Кур.

При цьому, за його словами, Зеленський не усвідомлює ситуації, в якій він опинився.

"Цей молодий чоловік просто не знає, куди він потрапив. Він, грубо кажучи, зайшов у темну кімнату, а там вже давно стоять, і очі звикли", — пояснив правоохоронець.

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На думку Кура, головною версією слідства щодо замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра повинна бути політична.

"Тут вплив спецслужб нашого колишнього друга, а сьогоднішнього ворога, який веде з нами війну", - сказав він.

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Обстріл авто Сергія Шефіра - що відомо:

Замах на Сергія Шефіра стався на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто дістав три кулі та був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.

В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії.

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Володимир Зеленський Сергій Шефір новини України
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